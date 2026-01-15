В Кремле прокомментировали массовую смерть младенцев в Новокузнецке

Песков: Смерть детей в Новокузнецке — большое горе

В Кремле прокомментировали массовую смерть младенцев в Новокузнецке. Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

В новогодние праздники в медицинском учреждении не выжили по меньшей мере девять младенцев.

«Это большое горе», — сказал Песков. В этой связи важно принять меры по недопущению аналогичных ситуаций, отметил он.

Тем временем стало известно о смерти детей еще в одном российском роддоме, расположенном в Калининградской области. Одна из пациенток утверждает, что врачи поздно провели ей кесарево сечение. Рожденная ею дочь прожила всего два дня. В случившемся россиянка винит врачей.