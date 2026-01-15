Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:04, 15 января 2026Россия

В Кремле прокомментировали массовую смерть младенцев в Новокузнецке

Песков: Смерть детей в Новокузнецке — большое горе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнева / РИА Новости

В Кремле прокомментировали массовую смерть младенцев в Новокузнецке. Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

В новогодние праздники в медицинском учреждении не выжили по меньшей мере девять младенцев.

«Это большое горе», — сказал Песков. В этой связи важно принять меры по недопущению аналогичных ситуаций, отметил он.

Тем временем стало известно о смерти детей еще в одном российском роддоме, расположенном в Калининградской области. Одна из пациенток утверждает, что врачи поздно провели ей кесарево сечение. Рожденная ею дочь прожила всего два дня. В случившемся россиянка винит врачей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали массовую смерть младенцев в Новокузнецке

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Пашинян обратился к России с одним вопросом

    Появились подробности о новой жене найденного без признаков жизни экс-замминистра Скляра

    Строительный материал неожиданно оказался полезным продуктом питания

    Россиянам назвали главные ошибки при запуске двигателя авто зимой

    Стало известно об имуществе экс-замминистра Скляра

    В Кремле ответили на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Назван фаворит финала Кубка Африки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok