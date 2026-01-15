Реклама

Россия
09:24, 15 января 2026Россия

Случаи смерти детей при странных обстоятельствах выявили еще в одном роддоме России

Роженицы рассказали о смерти детей в перинатальном центре Калининграда
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: DiZAGRI / Shutterstock / Fotodom

Пациентки перинатального центра Калининграда рассказали о смерти детей в учреждении. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По словам одной из рожениц, во время родов ее ребенок получил травму, а затем провел полтора месяца в больнице. «Фактически мы видели, как наш ребенок гниет заживо», — приводит издание ее слова.

Еще одна пациентка утверждает, что врачи поздно провели ей кесарево сечение. Рожденная ею дочь прожила всего два дня. В случившемся россиянка винит врачей.

Внимание к российским роддомам привлекло ЧП в Новокузнецке. Там в период новогодних праздников 2026 года в роддоме ГКБ №1 в Новокузнецке не выжили по меньшей мере девять новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс были направлены специалисты Минздрава России для проведения проверки.

