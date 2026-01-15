Реклама

В Нидерландах прогремели взрывы

RTV Utrecht: В центре нидерландского Утрехта произошли два взрыва, начался пожар
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Martin Bergsma / Shutterstock / Fotodom

В нидерландском городе Утрехт прогремели два взрыва, из-за которых вспыхнул пожар. Об этом сообщает телеканал RTV Utrecht.

«Мы услышали очень громкий хлопок. Парковка раскачивалась взад-вперед, сильно тряслась. Мы выбежали на улицу и увидели множество людей, бегающих по улице. Все в крови, фасады разрушены, владелец магазина, выбиты окна. Меня бросает в дрожь. Думаю, это был взрыв газа, но нам придется подождать, что скажут специалисты», — рассказал свидетель Патрик Томассен.

Телеканал сообщает, что на данный момент известно об одном пострадавшем. На место происшествия прибыли экстренные службы в полном составе. Кроме того, в город направлены два вертолета скорой помощи.

1 января в Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей, которая расположена недалеко от исторического центра города. В результате ЧП обрушилась башня церкви Вонделкерк.

