07:58, 1 января 2026Мир

В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей

NL Times: Историческая церковь в Амстердаме вспыхнула в новогоднюю ночь
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В Амстердаме пламя объяло церковь с почти 150-летней историей, расположенную недалеко от исторического центра города. Об этом сообщает газета NL Times.

Пожар разгорелся вскоре после полуночи. По словам мэра Амстердама Фемке Халсемы, сейчас основная задача состоит в обеспечении благополучия и безопасности домов ближайших жителей. В результате ЧП уже обрушилась башня церкви Вонделкерк.

В экстренных службах отметили, что тлеющие угли разлетаются в сторону центра города.

Церковь Вонделкерк возвели в 1872 году. Она служила католическим храмом более ста лет. В последнее время помещение использовалось для проведения торжественных мероприятий.

Ранее стало известно, что в Новой Зеландии загорелся парк из «Властелина колец». По предварительной оценке, выгорело 2,5 тысячи гектаров.

