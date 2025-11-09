В Новой Зеландии загорелся парк из «Властелина колец»

В Новой Зеландии загорелся парк из трилогии Джексона «Властелин колец»

В Новой Зеландии вспыхнул крупный лесной пожар в национальном парке Тонгариро, том самом, где снимались сцены трилогии «Властелин колец» Питера Джексона. Об этом сообщает Пожарная служба страны, ТАСС.

Пожар начался в субботу, а уже на следующий день огонь заставил эвакуировать жителей поселка Вакапапа и около 50 туристов. По предварительным оценкам, выгорело 2,5 тысячи гектаров, и лишь 20 процентов пожара удалось взять под контроль.

«Это крупнейшая воздушная противопожарная операция за последнее время», — заявил представитель пожарной службы Крэйг Голд.

По его словам, для тушения привлечено около полутора десятков вертолетов и пять самолетов. Работы приостановлены на ночь, но с рассветом пожарные снова выйдут на линию.

Голд отметил, что ущерб пока не подсчитан, однако пожар «станет большим ударом» для региона, который активно привлекает туристов со всего мира.

Ранее сообщалось, что режиссер Питер Джексон, всемирно известный как создатель кинотрилогии «Властелин колец», решил воскресить вымершую 600 лет назад гигантскую птицу.