Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:59, 15 января 2026Интернет и СМИ

В Польше заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет

Interia: Российские удары резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcz / Reuters

Российские удары резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет, сообщает польское издание Interia.

«Массированные атаки российской армии приводят к тому, что украинские военные теряют эффективность в перехвате баллистических ракет», — говорится в материале.

Авторы сослались на украинские данные о том, что эффективность перехвата ракет составляет 36 процентов, хотя некоторое время назад она равнялась 60 процентам. В статье также обращается внимание на нехватку боеприпасов у Украины.

Ранее журналисты Spiegel заявили о том, что модернизированные российские беспилотники усложнят их перехват для украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    ВСУ атаковали удаленные от Украины на 800 и 1100 километров регионы России

    Россия оказалась главным поставщиком товаров в постсоветскую страну

    Стало известно содержание предсмертного сообщения экс-замминистра Скляра бывшей коллеге

    Жителей столицы попросили подкармливать птиц

    Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok