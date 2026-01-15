В Польше заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет

Interia: Российские удары резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет

Российские удары резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет, сообщает польское издание Interia.

«Массированные атаки российской армии приводят к тому, что украинские военные теряют эффективность в перехвате баллистических ракет», — говорится в материале.

Авторы сослались на украинские данные о том, что эффективность перехвата ракет составляет 36 процентов, хотя некоторое время назад она равнялась 60 процентам. В статье также обращается внимание на нехватку боеприпасов у Украины.

Ранее журналисты Spiegel заявили о том, что модернизированные российские беспилотники усложнят их перехват для украинской армии.