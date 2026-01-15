На Западе рассказали об усложнении перехвата ВСУ российских модернизированных дронов

Модернизированные российские беспилотники усложнят их перехват для Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом рассказали журналисты западного издания Spiegel.
«Российские ударные беспилотники дальнего действия входят в число самых опасных видов оружия в войне», — говорится в материале.
Авторы статьи указали, что Россия начинает использование новой версии «Гераней» с турбореактивными двигателями. Эта разработка позволила увеличить скорость БПЛА почти в два раза по сравнению с предыдущими моделями. Они разгоняются до почти 300 километров в час, что делает их более сложными для перехвата, в том числе затрудняет использование ВСУ вертолетов.
Издание также отмечает, что дроны оснащаются ракетами Р-60, что позволяет им сбивать вертолеты и самолеты, перехватывающие эти беспилотники. «Таким образом, из-за России охотники превратятся в жертв», — говорится в материале.
О запуске нового типа беспилотников ранее сообщил эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш. По его словам, украинские силы противовоздушной обороны стали регулярно наблюдать подобный тип беспилотников.