Стало известно о новом типе запускаемых по Украине «Гераней»

Флеш: ВС РФ стали запускать «Герани» с ракетами на борту

Вооруженные силы Российской Федерации стали использовать беспилотники типа «Герань» с ракетами. Об этом заявил эксперт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

По его словам, украинские силы противовоздушной обороны стали регулярно наблюдать подобный тип беспилотников. Помимо этого, как отметил Бескрестнов, ВС РФ стали использовать магнитные мины для ударов по железнодорожным путям, которые тоже доставляются при помощи «Гераней».

Ранее Флеш заявлял, что Россия пытается отрезать железнодорожные пути между Украиной и Польшей. Он добавил, что атаки на железнодорожную логистику будут продолжаться, и призвал власти защитить пути с помощью сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.