Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:49, 14 января 2026Бывший СССР

Стало известно о новом типе запускаемых по Украине «Гераней»

Флеш: ВС РФ стали запускать «Герани» с ракетами на борту
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вооруженные силы Российской Федерации стали использовать беспилотники типа «Герань» с ракетами. Об этом заявил эксперт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

По его словам, украинские силы противовоздушной обороны стали регулярно наблюдать подобный тип беспилотников. Помимо этого, как отметил Бескрестнов, ВС РФ стали использовать магнитные мины для ударов по железнодорожным путям, которые тоже доставляются при помощи «Гераней».

Ранее Флеш заявлял, что Россия пытается отрезать железнодорожные пути между Украиной и Польшей. Он добавил, что атаки на железнодорожную логистику будут продолжаться, и призвал власти защитить пути с помощью сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановят выдачу виз россиянам

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Цены на еще один драгоценный металл достигли максимума

    Нейросети помешали поймать беглых обезьян

    12-летний лыжник был заживо погребен под снежной лавиной в Европе и не выжил

    В России у школьницы начала отслаиваться кожа по всему телу после приема одного препарата

    Возмутившая россиян откровенными фото активистка ЛДПР ответила на критику

    В российском селе из-за влаги и помета рухнула крыша здания

    Турист отправился к замерзшему водопаду в Европе, упал и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok