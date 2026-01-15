В России стали больше торговать драгоценными металлами

Объем торгов драгоценными металлами на Мосбирже вырос в три раза

В 2025 году объем торгов драгоценными металлами на Мосбирже превысил три триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

Как отмечают представители Мосбиржи, россияне стали торговать драгметаллами втрое больше в денежном выражении. Количество торговых операций с такими активами также утроилось и составило 3,6 миллиона.

Объем сделок спот с золотом вырос до 1,2 триллиона рублей (132 тонны), а сделок своп — 1,7 триллиона рублей (186 тонн). Серебром торговали чуть реже — всего на сумму 52 миллиарда рублей (365 тонн). Касаемо платины и палладия, объемы сделок увеличились до 5,9 миллиарда рублей (1,6 тонны) и 5,4 миллиарда рублей (1,6 тонны) соответственно.

После заявления президента США Дональда о возможности невмешательства Вашингтона во внутренние дела ближневосточной страны, мировые цены на серебро, являющееся одним из ключевых драгоценных металлов наряду с золотом, перешли к стремительному падению после рекордного роста. Котировки драгметалла опустились ниже отметки в 89 долларов за тройскую унцию. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило порядка 3,5 процента.