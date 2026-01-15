Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:15, 15 января 2026Экономика

В России стали больше торговать драгоценными металлами

Объем торгов драгоценными металлами на Мосбирже вырос в три раза
Вячеслав Агапов

Фото: itti ratanakiranaworn / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году объем торгов драгоценными металлами на Мосбирже превысил три триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

Как отмечают представители Мосбиржи, россияне стали торговать драгметаллами втрое больше в денежном выражении. Количество торговых операций с такими активами также утроилось и составило 3,6 миллиона.

Объем сделок спот с золотом вырос до 1,2 триллиона рублей (132 тонны), а сделок своп — 1,7 триллиона рублей (186 тонн). Серебром торговали чуть реже — всего на сумму 52 миллиарда рублей (365 тонн). Касаемо платины и палладия, объемы сделок увеличились до 5,9 миллиарда рублей (1,6 тонны) и 5,4 миллиарда рублей (1,6 тонны) соответственно.

После заявления президента США Дональда о возможности невмешательства Вашингтона во внутренние дела ближневосточной страны, мировые цены на серебро, являющееся одним из ключевых драгоценных металлов наряду с золотом, перешли к стремительному падению после рекордного роста. Котировки драгметалла опустились ниже отметки в 89 долларов за тройскую унцию. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило порядка 3,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    ВСУ атаковали удаленные от Украины на 800 и 1100 километров регионы России

    Россия оказалась главным поставщиком товаров в постсоветскую страну

    Стало известно содержание предсмертного сообщения экс-замминистра Скляра бывшей коллеге

    Жителей столицы попросили подкармливать птиц

    Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok