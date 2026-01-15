Реклама

10:42, 15 января 2026Экономика

Еще один ключевой драгметалл заметно подешевел на новостях по Ирану

Стоимость золота упала ниже 4600 долларов после заявления Трампа по Ирану
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: VladKK / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов в четверг, 15 января, стоимость фьючерса на поставку золота в феврале 2026 года в моменте опустилась ниже отметки в 4600 долларов за тройскую унцию. О заметном удешевлении ключевого драгметалла свидетельствуют данные Comex (подразделения Нью-Йоркской товарной биржи).

Ближе к 9:00 по московскому времени котировки золота упали примерно до 4598 долларов. На минимуме стоимость драгметалла достигла уровня около 4585 долларов. К 10:30 котировки незначительно отыграли падение и поднялись до 4615 долларов. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило порядка 0,45 процента.

Ранее схожую динамику после рекордного роста продемонстрировали котировки серебра. В моменте биржевая стоимость этого драгметалла снижалась примерно на 3,5 процента и падала ниже отметки в 89 долларов, хотя накануне, 14 января, цена установила исторический рекорд и превысила 91 доллар.

Руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive Ильи Спивак связал удешевление ключевых драгоценных металлов в том числе с риторикой президента США Дональда Трампа по ситуации в Иране. Глава Белого дома, напомнил эксперт, до этого заявил о возможности невмешательства Вашингтона во внутренние дела ближневосточной страны, которую охватили массовые протесты. Серебро, как и золото, являются высоковолатильными активами. Малейшее изменение геополитической ситуации в лучшую сторону обычно приводит к коррекции цен на драгметаллы, констатировал эксперт.

