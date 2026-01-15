Динамика цен на ключевой драгметалл резко изменилась

Мировые цены на серебро перешли к резкому снижению после рекордного роста

Мировые цены на серебро, являющегося одним из ключевых драгоценных металлов наряду с золотом, перешли к стремительному падению после рекордного роста, фиксировавшегося в последние несколько дней. О кардинальном изменении динамики стоимости важнейшего драгметалла свидетельствуют данные биржи Comex (подразделения Нью-Йоркской товарной биржи).

В ходе торгов в четверг, 15 января, котировки драгметалла опустились ниже отметки в 89 долларов за тройскую унцию. Ближе к 9:10 по московскому времени стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года упала примерно до 88,2 доллара. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило порядка 3,5 процента.

До этого котировки серебра демонстрировали рекордный рост на протяжении нескольких дней. В среду, 14 января, биржевая стоимость драгметалла впервые в истории преодолела отметку в 91 доллар за тройскую унцию. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин объяснял подобную динамику ограниченным глобальным предложением на фоне перетока физического серебра на биржу Comex, а также смягчение риторики руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США касательно дальнейших шагов по вопросу учетной ставки.

В то же время эксперты предупреждали, что серебро наряду с золотом является одним из самых волатильных активов. Вслед за стремительным удорожанием, отмечали аналитики, может последовать не менее сильное удешевление. На этом фоне доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер призывал россиян не вкладывать все сбережения исключительно в драгметаллы. Более оптимальной стратегией, пояснял он, стало бы дождаться коррекции на глобальном рынке.