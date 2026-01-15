Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков фразой «что-то там сдувается» отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о восстановлении отношений с Россией. Комментарий он опубликовал в Telegram.
Ранее Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений. По его словам, в таком случае Евросоюз и Германия «пройдут еще одно испытание».
«И даже Мерц... Что-то там сдувается в евроцитадели», — написал Пушков, комментируя заявление европейского политика.
В декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, это принесет пользу.