18:10, 15 января 2026Россия

В Совфеде фразой «что-то там сдувается» отреагировали на слова Мерца о сближении с Россией

Пушков заявил, что в Европе что-то сдувается после слов Мерца о сближении с РФ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков фразой «что-то там сдувается» отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о восстановлении отношений с Россией. Комментарий он опубликовал в Telegram.

Ранее Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений. По его словам, в таком случае Евросоюз и Германия «пройдут еще одно испытание».

«И даже Мерц... Что-то там сдувается в евроцитадели», — написал Пушков, комментируя заявление европейского политика.

В декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, это принесет пользу.

