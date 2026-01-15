В США разъяснили приостановку выдачи иммиграционных виз

США прекратят принимать мигрантов из стран с потенциалом к использованию пособий

США временно прекратят принимать мигрантов из стран с потенциалом к использованию государственных пособий (public benefits). Приостановку выдачи данного типа виз разъяснил Госдепартамент страны.

Это касается заявителей из 75 государств, включая Россию. Уточняется, что американские власти таким образом хотят ввести практику оценки риска для социальной сферы и бюджета страны. По сути изменения подразумевают расширение и ужесточение концепции Public Charge — оценки финансовой самостоятельности потенциального иностранца.

Пауза делается на неопределенный срок — до завершения пересмотра процедуры проверки заявителей. Однако консульствам уже предписали не выдавать иммиграционные визы тем, кто прошел интервью. При этом уже выданные визы такого типа не аннулируются.

В заявлении Госдепартамента отдельно подчеркивается, что речь не идет о гостевых визах (туристические B1/B2, студенческие F, рабочие H, O и другие).

14 января стало известно, что США приостанавливают оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию. Телеканал Fox News сообщил, что речь идет именно об иммиграционных визах.