09:32, 19 декабря 2025Путешествия

США приостановили программу розыгрыша грин-карт

В США приостановили розыгрыш грин-карт из-за стрельбы в университете
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: kurgenc / Shutterstock / Fotodom

Власти США приостановили программу розыгрыша грин-карт. Об этом объявила министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм в социальной сети X.

В декабре в Брауновском университете штата Род-Айленд произошла стрельба, при которой не выжили два человека. Обвиняемый в этом преступлении приехал в США по программе Diversity Lottery (DV-1) — то есть, выиграл грин-карту через участие в лотерее, напомнила министр.

Материалы по теме:
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025

«По указанию президента [США Дональда] Трампа я немедленно приказываю USCIS (службе гражданства и иммиграции США — прим. "Ленты.ру") приостановить программы DV1, чтобы гарантировать, что ни одному американцу больше не причинят вред из-за этой пагубной программы», — написала Ноэм. В итоге в 2025 году лотерея так и не стартовала.

Ранее США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан. Госдеп США разрешил россиянам получать разрешение на въезд только в Астане и Варшаве. Также США ввели новый денежный сбор за участие в лотерее грин-карт.

