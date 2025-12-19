В США приостановили розыгрыш грин-карт из-за стрельбы в университете

Власти США приостановили программу розыгрыша грин-карт. Об этом объявила министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм в социальной сети X.

В декабре в Брауновском университете штата Род-Айленд произошла стрельба, при которой не выжили два человека. Обвиняемый в этом преступлении приехал в США по программе Diversity Lottery (DV-1) — то есть, выиграл грин-карту через участие в лотерее, напомнила министр.

«По указанию президента [США Дональда] Трампа я немедленно приказываю USCIS (службе гражданства и иммиграции США — прим. "Ленты.ру") приостановить программы DV1, чтобы гарантировать, что ни одному американцу больше не причинят вред из-за этой пагубной программы», — написала Ноэм. В итоге в 2025 году лотерея так и не стартовала.

Ранее США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан. Госдеп США разрешил россиянам получать разрешение на въезд только в Астане и Варшаве. Также США ввели новый денежный сбор за участие в лотерее грин-карт.