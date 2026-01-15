Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:44, 15 января 2026Силовые структуры

Версию о связи подрывов полицейских и генерала Генштаба в Москве оценили

Полковник СК Куликова: Подрывы полицейских и генерала Сарварова не связаны
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля генерал-лейтенанта Фанила Сарварова

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подрывы, произошедшие в одном и том же районе Москвы с разницей в два дня в конце декабря, не взаимосвязаны. Об этом «МК» сообщила руководитель 6-го контрольно-следственного отдела столичного управления Следственного комитета (СК) России полковник юстиции Ольга Куликова.

Жертвами взрывов бомб в районе Орехово-Борисово стали генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ, и двое сотрудников полиции Максим Горбунов и Илья Климанов.

«Мы понимаем, почему возникли такие версии, но на сегодняшний день следствием не установлено связи между этими преступлениями. Это разные уголовные дела с разными обстоятельствами и доказательной базой. Они расследуются отдельно», — подчеркнула Куликова.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба под днищем машины генерала. Он не выжил, так же как и полицейские, которые 24 декабря заметили подозрительного мужчину у отдела МВД на Елецкой улице и попытались его задержать, но прогремел взрыв. Вместе с ними несовместимые с жизнью телесные повреждения получил предполагаемый подрывник Павел Голубенко. Он находился под воздействием мошенников, отметила Куликова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    На Украине рассказали о «торпедах» для Тимошенко из партии Зеленского

    Жителям российского региона пообещали 50-градусные морозы

    Российский военный предрек ужесточение ударов по Украине

    Власти Сербии рассказали о будущем NIS

    Песков анонсировал важное выступление Путина

    Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению любимого курорта богачей

    Премьер Польши предрек конец света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok