Версию о связи подрывов полицейских и генерала Генштаба в Москве оценили

Полковник СК Куликова: Подрывы полицейских и генерала Сарварова не связаны

Подрывы, произошедшие в одном и том же районе Москвы с разницей в два дня в конце декабря, не взаимосвязаны. Об этом «МК» сообщила руководитель 6-го контрольно-следственного отдела столичного управления Следственного комитета (СК) России полковник юстиции Ольга Куликова.

Жертвами взрывов бомб в районе Орехово-Борисово стали генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ, и двое сотрудников полиции Максим Горбунов и Илья Климанов.

«Мы понимаем, почему возникли такие версии, но на сегодняшний день следствием не установлено связи между этими преступлениями. Это разные уголовные дела с разными обстоятельствами и доказательной базой. Они расследуются отдельно», — подчеркнула Куликова.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба под днищем машины генерала. Он не выжил, так же как и полицейские, которые 24 декабря заметили подозрительного мужчину у отдела МВД на Елецкой улице и попытались его задержать, но прогремел взрыв. Вместе с ними несовместимые с жизнью телесные повреждения получил предполагаемый подрывник Павел Голубенко. Он находился под воздействием мошенников, отметила Куликова.