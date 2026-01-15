Врач назвал идеальное время для первой чашки кофе

Врач Галлоуэй посоветовал пить кофе через 25-30 минут после пробуждения

Врач общей практики Роб Галлоуэй рассказал, в какое время лучше пить кофе и завтракать, чтобы лучше себя чувствовать. Его слова приводит Daily Mail.

Галлоуэй назвал идеальным временем для первой чашки кофе период примерно через 25-30 минут после пробуждения. По его словам, встав с постели, он пьет стакан воды, чистит зубы, делает легкую десятиминутную зарядку, а потом наливает кофе. «Популярный совет, что целый час после пробуждения нельзя пить кофе, основан на неправильной трактовке наших гормональных процессов. В первые 60 минут в организме растет уровень кортизола, а кофеин якобы мешает этому процессу. На самом деле у кофеманов вырабатывается толерантность к этому веществу, и со временем он перестает влиять на рост кортизола», — заявил врач.

Специалист уверяет, что после чашки кофе чувствует достаточный прилив сил, чтобы выполнить 30-минутную кардиотренировку. Затем он идет в душ и только через час завтракает. «Я стараюсь есть через 90 минут после пробуждения, когда появляется хороший аппетит», — рассказал Галлоуэй. По его словам, он съедает яйца, творог, а также большую порцию овсянки с ягодами, орехами и семенами.

