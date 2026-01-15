Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:28, 15 января 2026Забота о себе

Врач назвал идеальное время для первой чашки кофе

Врач Галлоуэй посоветовал пить кофе через 25-30 минут после пробуждения
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Врач общей практики Роб Галлоуэй рассказал, в какое время лучше пить кофе и завтракать, чтобы лучше себя чувствовать. Его слова приводит Daily Mail.

Галлоуэй назвал идеальным временем для первой чашки кофе период примерно через 25-30 минут после пробуждения. По его словам, встав с постели, он пьет стакан воды, чистит зубы, делает легкую десятиминутную зарядку, а потом наливает кофе. «Популярный совет, что целый час после пробуждения нельзя пить кофе, основан на неправильной трактовке наших гормональных процессов. В первые 60 минут в организме растет уровень кортизола, а кофеин якобы мешает этому процессу. На самом деле у кофеманов вырабатывается толерантность к этому веществу, и со временем он перестает влиять на рост кортизола», — заявил врач.

Специалист уверяет, что после чашки кофе чувствует достаточный прилив сил, чтобы выполнить 30-минутную кардиотренировку. Затем он идет в душ и только через час завтракает. «Я стараюсь есть через 90 минут после пробуждения, когда появляется хороший аппетит», — рассказал Галлоуэй. По его словам, он съедает яйца, творог, а также большую порцию овсянки с ягодами, орехами и семенами.

Ранее онколог Владимир Ивашков посоветовал включить в рацион пять продуктов, чтобы укрепить здоровье зимой. По его словам, полезно регулярно употреблять клюкву, имбирь, свеклу, морковь и грецкие орехи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У арестованной вице-президента «Оборонстроя» нашли ВНЖ за рубежом. Ее обвиняют в мошенничестве на 786 миллионов рублей

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Появились подробности по делу директора нацпарка «Куршская коса»

    В ЕС задумались о воровстве Украиной кредита на 90 миллиардов

    В Польше заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет

    Раскрыты новые детали жестокого нападения модели на российскую блогершу в клубе на Бали

    Летевший из России в Иран самолет вернулся в аэропорт вылета

    Два человека были заживо погребены под снегом в российском городе

    Москву похвалили за уборку снега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok