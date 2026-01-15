ВСУ почти полностью отказались от использования военной техники «в открытую»

РИА Новости: ВСУ почти перестали использовать военную технику в открытую

На константиновском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) в основном полагаются на передвижение пехоты. Военная техника в открытую почти не используется, поделился с РИА Новости военнослужащий с позывным Борец.

«Противник сейчас не пользуется техникой в открытую. В основном все передвижения — пехотные, по живой силе мы и оказываем воздействие», — сообщил солдат. Он пояснил, что, вероятнее всего, противник не пользуется техникой из-за ее отсутствия. По его словам, ВС России уничтожили большие объемы техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что Украина попыталась применить в зоне специальной военной операции технику из секретной поставки.