Силовые структуры
15:06, 15 января 2026Силовые структуры

Взрыв в центре подготовки МВД в Сыктывкаре квалифицировали по одной статье УК

СК возбудил дело о халатности после взрыва в центре подготовки МВД в Сыктывкаре
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Следователи квалифицировали происшествие в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре по статье о халатности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Коми.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

По данным следствия, 15 января произошел хлопок в помещении здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкара, в результате есть пострадавшие. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

От взрыва, по предварительным данным, светошумовой гранаты пострадали девять человек, трое из них в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностировано отравление продуктами горения, а также различные травмы и ожоги. Из здания эвакуировали около 200 человек.

Ранее сообщалось, что место взрыва в центре МВД в Сыктывкаре попало на видео.

