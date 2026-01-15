Захарова ответила на слова Хили о желании «похитить» Путина

Захарова назвала слова Хили о желании «похитить» Путина неадекватными фантазиями

Слова министра обороны Великобритании Джона Хили о желании «похитить» президента России Владимира Путина представляют собой его личные и неадекватные фантазии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем заявления британского министра обороны его личными и неадекватными фантазиями, что, к сожалению, вновь наводит мысли о подмоченности материала, из которого слеплены многие современные западные политики», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что любые попытки подобных действий в отношении главы ядерной державы будут иметь катастрофические последствия для их инициаторов.

Ранее Хили заявил, что был бы не против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Британский министр, отвечая на вопрос журналиста, выразил желание «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления».