Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:24, 15 января 2026Мир

Захарова ответила на слова Хили о желании «похитить» Путина

Захарова назвала слова Хили о желании «похитить» Путина неадекватными фантазиями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Слова министра обороны Великобритании Джона Хили о желании «похитить» президента России Владимира Путина представляют собой его личные и неадекватные фантазии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем заявления британского министра обороны его личными и неадекватными фантазиями, что, к сожалению, вновь наводит мысли о подмоченности материала, из которого слеплены многие современные западные политики», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что любые попытки подобных действий в отношении главы ядерной державы будут иметь катастрофические последствия для их инициаторов.

Ранее Хили заявил, что был бы не против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Британский министр, отвечая на вопрос журналиста, выразил желание «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу МИД Гренландии довели до слез в Белом доме

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Москвичей предупредили о самой холодной ночи

    Путин пообещал последовательно добиваться поставленных целей на Украине

    Самая дорогая компания Азии показала рекордную прибыль

    На Кубе увеличат производство российских автомобилей

    Путин выразил надежду на восстановление отношений с союзником США

    Россияне поставили рекорд по поездкам в одно королевство

    Россиянам назвали условия пропуска работы из-за снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok