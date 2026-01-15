Зеленский встретился с Залужным

Зеленский провел встречу с Залужным

Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Об этом сообщает украинский лидер в Telegram-канале.

«Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины», — написал он.

По словам Зеленского, на переговорах они обсудили дипломатические задачи, стоящие перед Киевом.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус допустил, что президентом Украины в 2026 году станет экс-главком ВСУ Валерий Залужный. По мнению журналиста, Залужный возглавит правительство «национального единства» после отставки нынешнего главы государства Владимира Зеленского