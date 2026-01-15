Зумеры придумали новый термин для «уродливых копий» людей

Зумеры придумали термин «чоппелгангер» для менее привлекательных копий людей

Молодежь придумала новый термин для высмеивания менее привлекательных копий других людей. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Речь идет о неологизме «чоппелгангер», которым зумеры называют человека, являющегося «уродливой копией» копией другой личности. Отмечается, что термин возник как шуточная интерпретация слова doppelganger («двойник»), совмещенного со словом

chopped («уродливый»).

Новое слово завирусилось в соцсетях, особенно на платформе TikTok, где люди принялись сравнивать себя со знаменитостями. Подобные видео набирают сотни тысяч просмотров, а в комментариях люди делятся своими вариантами «чоппелгангеров».

Ранее в сети удивились внешности 18-летней дочери Николь Ричи и прозвали ее копией матери.

