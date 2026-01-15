Зумеры придумали новый термин для «уродливых копий» людей

Молодежь придумала новый термин для высмеивания менее привлекательных копий других людей. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).
Речь идет о неологизме «чоппелгангер», которым зумеры называют человека, являющегося «уродливой копией» копией другой личности. Отмечается, что термин возник как шуточная интерпретация слова doppelganger («двойник»), совмещенного со словом
chopped («уродливый»).
Новое слово завирусилось в соцсетях, особенно на платформе TikTok, где люди принялись сравнивать себя со знаменитостями. Подобные видео набирают сотни тысяч просмотров, а в комментариях люди делятся своими вариантами «чоппелгангеров».
Ранее в сети удивились внешности 18-летней дочери Николь Ричи и прозвали ее копией матери.