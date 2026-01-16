16 января в мире отмечают День ледовара, а также вспоминают легендарную группу The Beatles. Православные чтут пророка Малахию и мученика Гордия Каппадокийского. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 16 января 2026 года, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в мире
День ледовара
В этот день 124 года назад родился Фрэнк Замбони. Именно он придумал первый в мире ледовый комбайн — ресурфейсер, с помощью которого ледовары формируют каток на ледовых аренах. Процесс этот занимает до нескольких дней и для каждого вида спорта отличается. Например фигуристам нужен более «мягкий» лед, на котором можно выполнять плавные элементы. Хоккеистам, напротив, предпочтительнее большая устойчивость и сцепление со льдом.
Всемирный день The Beatles
Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 2001 году. 16 января 1957 года английском Ливерпуле открылся клуб The Cavern, в котором начинали свой творческий путь будущие «битлы»: Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Позже к ним присоединился Ринго Старр.
Какие еще праздники отмечают в мире 16 января
- День учителя в Таиланде;
- День свободы вероисповедания в США;
- Международный день горячей и острой пищи.
Какой церковный праздник 16 января
День памяти пророка Малахии
Согласно преданию, пророк Малахия жил за четыре века до Рождества Христова, в эпоху возвращения иудеев из вавилонского плена. Святого называют «печатью пророков», так как он считается последним прорицателем Ветхого Завета. В канон священных книг входит его пророческий труд, в котором Малахия предсказал пришествие Иисуса Христа, Иоанна Предтечи и последний Суд.
Какие еще церковные праздники отмечают 16 января
- Предпразднство Богоявления;
- День памяти мученика Гордия Каппадокийского;
- День памяти преподобной Женевьевы (Геновефы) Парижской;
- День памяти священномученика Василия Холмогорова.
Приметы на 16 января
По народному календарю 16 января — Гордеев день. На Руси верили, что за гордыню Гордей забирает все блага, поэтому в это время запрещалось хвастаться.
- Делать 16 января уборку и выметать мусор за порог — значит, выгонять из дома благополучие и счастье.
- Незамужней девушке надевать обновки в Гордеев день — к неудачам в личной жизни.
- Ходить в лес, к реке или озеру — к возможной встрече с нечистой силой.
Кто родился 16 января
Василий Лановой (1934-2021)
Советский и российский актер, народный артист СССР, известен по фильмам «Аттестат зрелости», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры» и другим. Помимо кино, Лановой занимался и общественной деятельностью: был членом Общественной палаты РФ и учредителем общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
Кейт Мосс (52 года)
Британская супермодель и актриса. Считается одной из самых узнаваемых и влиятельных моделей в мире. Мосс сотрудничала с такими брендами, как Calvin Klein и Gucci, появлялась на обложках журналов THE FACE, Harper's Bazaar, Vogue, Cosmopolitan, Elle и Glamour.
Кто еще родился 16 января
- Джон Говард Карпентер (78 лет) — американский режиссер,
- Марван Кензари (43 года) — нидерландский актер;
- Анастасия Клюева (39 лет) — российская актриса;
- Алия Дана Хотон (1979-2001) — американская певица.