Власти объявили о пострадавших при массированном ночном налете ВСУ на российский регион

Губернатор Малков: При налете ВСУ на Рязанскую область пострадали два человека

При массированном ночном налете беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязанскую область пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков, его заявление приводится в Telegram.

Представитель власти не сообщил, какие травмы получили пострадавшие, уточнив лишь, что лечиться они будут амбулаторно. Также, по словам Малкова, несколько построек получили повреждения.

«Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Все оперативные службы работают слаженно, оценивается материальный ущерб», — объявил он.

Как сообщалось ранее, всего в ночь с 15 на 16 января ВСУ выпустили по регионам России 106 беспилотных летательных аппаратов. Все они были сбиты системой ПВО.