09:39, 16 января 2026Ценности

Балетки Skims с раздвоенным носком высмеяли в сети фразой «куплю их для своей лошади»

Мария Винар

Фото: @kimkardashian

Модный бренд Skims, основательницей которого является американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян, в сотрудничестве со спортивной маркой Nike представил балетки таби и подвергся насмешкам в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) предпринимательницы.

В описании к посту Кардашьян отметила, что новинка является переосмысленной версией культовых кроссовок Nike Air Rif. Обновленный дизайн сохранил раздвоенный носок, но в то же время приобрел один ремешок и облегченную подошву. «Это не просто обувь, это икона 1990-х, в которую влюблены женщины по всему миру. Вместе с Nike мы сосредоточились на том, чтобы создать более лаконичную, женственную и утонченную версию», — объяснила Кардашьян.

Пользователи сети, в свою очередь, подняли новинку на смех. «Пожалуй, куплю их для своей лошади», «Извините, но они мне не нравятся», «Они отвратительны», «Я и не знала, что иметь копыта — тренд этого сезона», «Моим пальцам будет очень больно в них», «Может пора придумать что-то оригинальное?» — обсуждали юзеры в комментариях под публикацией.

В сентябре прошлого года сообщалось, что россияне потратили 600 миллионов рублей за месяц на обувь таби.

