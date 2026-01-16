Реклама

Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском городе

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в многоэтажный дом в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дрон врезался в верхние этажи жилого дома на юго-западе города. В результате удара были повреждены минимум четыре квартиры и автомобили. Люди не пострадали.

По словам местных жителей, беспилотники атаковали город около часа назад, прозвучало порядка десяти взрывов. По ним работали средства противовоздушной обороны (ПВО), в небе были слышны звуки моторов.

Официальная информация пока отсутствует.

Ранее сообщалось о взрывах в пригороде Воронежа. Очевидцы рассказали, что они раздались на левом берегу Воронежа, а также в соседнем селе Новая Усмань, Семилуках и городе Лиски.

