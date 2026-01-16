Бодибилдер стал бросаться едой в пассажиров самолета из-за жены и попал на видео

Разъяренный бодибилдер стал бросаться едой в пассажиров самолета из-за жены и попал на видео. Кадры публикует издание Daily Mail.

Уточняется, что мужчину сняли с рейса авиакомпании Southwest Airlines. Неизвестно, где произошел инцидент. Сообщается, что турист пришел в ярость от того, что его жена завела разговор с другим пассажиром. Уточняется, что он устроил настоящую истерику на борту.

На кадрах мужчина стоит в проходе самолета в окружении сотрудников авиаперевозчика и говорит с оппонентом, попутно оскорбляя его и других пассажиров. В один момент он решает бросить в заговорившего с супругой попутчика едой. После этого буйного путешественника вывели из самолета, но он снова вернулся к своему месту, так как забыл рюкзак, что вызвало смех у пассажиров.

