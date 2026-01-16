Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:40, 16 января 2026Путешествия

Бодибилдер стал бросаться едой в пассажиров самолета из-за жены и попал на видео

Бодибилдер устроил истерику на борту самолета из-за разговора жены с другим
Елизавета Гринберг (редактор)

Разъяренный бодибилдер стал бросаться едой в пассажиров самолета из-за жены и попал на видео. Кадры публикует издание Daily Mail.

Уточняется, что мужчину сняли с рейса авиакомпании Southwest Airlines. Неизвестно, где произошел инцидент. Сообщается, что турист пришел в ярость от того, что его жена завела разговор с другим пассажиром. Уточняется, что он устроил настоящую истерику на борту.

На кадрах мужчина стоит в проходе самолета в окружении сотрудников авиаперевозчика и говорит с оппонентом, попутно оскорбляя его и других пассажиров. В один момент он решает бросить в заговорившего с супругой попутчика едой. После этого буйного путешественника вывели из самолета, но он снова вернулся к своему месту, так как забыл рюкзак, что вызвало смех у пассажиров.

Ранее пьяный дебошир устроил истерику на борту самолета в Индии и попал на видео. В итоге бортпроводницы начали кричать на него в ответ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы просто не на одной стороне». Зеленский публично заявил о разногласиях с США по мирному плану

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Работавший с Соловьевым блогер решил обезопасить семью ипотеками

    Россиянам напомнили о возврате средств за плохую работу УК

    Раскрыты особенности ударившего по важному объекту ВСУ умного снаряда

    Военкор обратил внимание на одну деталь во время суда над Тимошенко

    Появились кадры удара ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

    Бодибилдер стал бросаться едой в пассажиров самолета из-за жены и попал на видео

    В Москве сократился один тип квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok