Пьяный пассажир устроил истерику на борту самолета в Индии и попал на видео

В Индии пьяный пассажир самолета устроил истерику на борту и попал на видео. Кадры опубликованы на форуме Reddit.

Не уточняется, когда именно произошел инцидент. На записи видно, как мужчина сидит в своем кресле и кричит, а вокруг него столпились стюардессы и другие путешественники. Бортпроводницы начали кричать на него в ответ.

В комментариях к ролику юзеры пожаловались на то, как такое поведение в самолете вообще допускается. «Это запрещено везде, а не только в самолете», «Запретите таким людям летать», «Перестаньте уже подавать алкоголь на борту самолета», — писали пользователи.

Ранее пассажир самолета Delta Air Lines столкнулся с попутчиком, который обнажил ноги во время полета, и описал его поступок фразой «преступление против человечности». Путешественник снял носки, закинул ступни на сиденье перед собой и нарвался на критику в сети.