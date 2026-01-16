Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 16 января 2026Мир

Британия направит Украине миллионы фунтов

Британия отправит $26,7 млн на поддержку энергетической инфраструктуры Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Великобритания объявила о том, что отправит 20 миллионов фунтов стерлингов (что эквивалентно 26,7 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру») на поддержку ремонта энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает британское правительство.

Отправку дополнительной помощи приурочили к первой годовщине «знаменательного 100-летнего партнерства между двумя странами», рассказали в кабмине Британии. Кроме того, там уточнили, что объявленная поддержка Киеву должна удовлетворить неотложные потребности, в том числе касающиеся обеспечения теплом и электроэнергией миллионов людей.

Данное финансирование обеспечит жизненно важную экстренную поддержку для ремонта и восстановления выработки энергии по всей Украине, добавили в британском правительстве.

Как сообщалось ранее, Британия планирует открытие бизнес-центра на украинской территории для экспорта военной техники. По данным агентства Bloomberg, основным направлением работы организации станет ускорение поставок, в частности, систем противовоздушной обороны (ПВО) и дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США подали в суд на Россию за царские долги. Сотни миллиардов долларов хотят забрать из замороженных активов

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Россиянин поставил на поражение «Реала» и выиграл 900 тысяч рублей

    Криминальный авторитет из 90-х ответит за расправу над депутатом Госдумы

    Британия начала подготовку к войне в граничащей с Россией стране

    В Польше указали на вседозволенность украинцев

    GAC анонсировал старт продаж нового кроссовера в России

    Лишившийся ноги на СВО боец заявил о попытке отобрать у него жилье по «схеме Долиной»

    Российские бойцы за 15 минут заняли позицию ВСУ при помощи мины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok