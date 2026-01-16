Британия направит Украине миллионы фунтов

Британия отправит $26,7 млн на поддержку энергетической инфраструктуры Украины

Великобритания объявила о том, что отправит 20 миллионов фунтов стерлингов (что эквивалентно 26,7 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру») на поддержку ремонта энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает британское правительство.

Отправку дополнительной помощи приурочили к первой годовщине «знаменательного 100-летнего партнерства между двумя странами», рассказали в кабмине Британии. Кроме того, там уточнили, что объявленная поддержка Киеву должна удовлетворить неотложные потребности, в том числе касающиеся обеспечения теплом и электроэнергией миллионов людей.

Данное финансирование обеспечит жизненно важную экстренную поддержку для ремонта и восстановления выработки энергии по всей Украине, добавили в британском правительстве.

Как сообщалось ранее, Британия планирует открытие бизнес-центра на украинской территории для экспорта военной техники. По данным агентства Bloomberg, основным направлением работы организации станет ускорение поставок, в частности, систем противовоздушной обороны (ПВО) и дронов.