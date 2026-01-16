Британия нашла способ ускорить поставки вооружений Украине

Bloomberg: Британия откроет бизнес-центр на Украине для экспорта военной техники

Великобритания в 2026 году планирует открыть в Киеве специальный бизнес-центр, который поможет ускорить экспорт оборонной продукции британских компаний на Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

«Этот центр усилит роль британской промышленности в поддержании обороны Украины и сблизит оборонные отрасли наших стран», — отметил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Кючевым направлением работы центра станет ускорение поставок военной техники, в частности, систем противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее сообщалось, что Великобритания разработает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты, целью проекта будет развитие британской оборонной промышленности. «Проект направлен на развитие оборонной промышленности Великобритании, поддержку инноваций и роста, а также на усиление поддержки Украины до 2026 года», — отметили в британском правительстве.