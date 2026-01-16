Бывший директор «Уральских пельменей» высказался о сожалениях из-за ухода из проекта

Реклама

18:29, 16 января 2026

Бывший директор «Уральских пельменей» Нетиевский заявил о благодарности проекту
Маргарита Щигарева
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Бывший директор и актер юмористического проекта «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский высказался о сожалениях из-за ухода из коллектива. Его интервью опубликовал портал «Леди Mail.ru».

«Я всегда был человеком, который рубит просеку и идет вперед. Мир настолько огромен и интересен, что я не вижу смысла оглядываться назад и жалеть о чем-то», — заявил бывший директор «Уральских пельменей». Он добавил, что сегодня живет в состоянии потока.

Вместе с тем Нетиевский отметил, что благодарен бывшим коллегам по «Уральским пельменям» за то, что они были в его жизни. Он назвал работу над этим проектом замечательным опытом.

Ранее Нетиевский признался, что иногда скучает по шоу. По словам бывшей звезды проекта, он спокойно относится к тому факту, что чаще всего его ассоциируют именно с «Уральскими пельменями». Кроме того, бывший директор шоу допустил, что они с участниками коллектива вновь могут выйти на одну сцену.

Нетиевский был директором «Уральских пельменей» с 2011 года. В 2015 году участники объединения отстранили его от должности путем голосования. Между экс-директором и «Уральскими пельменями» начались судебные разбирательства. Тяжбы касались вопросов вознаграждений и интеллектуальных прав.

