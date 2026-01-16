Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:07, 16 января 2026Культура

Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности

Критик Соседов: Зрители не простят Ларису Долину после скандала с квартирой
Ольга Коровина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что зрители не простят народную артистку России Ларису Долину после скандала с квартирой. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Собеседник издания отметил, что когда-то Долина была хорошей вокалисткой, но теперь стала «тираном в юбке». «Россияне никогда не смогут ее принять, потому что наш народ помнит подлость», — считает Соседов.

По мнению критика, концерты исполнительницы будут отменять, хотя сама Долина убеждена, что через несколько месяцев ситуация нормализуется. «Людей настолько возмутила история с квартирой, что я даже не знаю, какими добрыми делами она будет отмывать свою репутацию», — добавил Соседов.

Ранее сообщалось, что концерты Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях оказались под угрозой срыва из-за низкого спроса. По словам организаторов, им удалось реализовать менее 10 процентов билетов. По данным Mash, до скандала с продажей квартиры Долина собирала полные залы в российских городах, однако поведение певицы сказалось на ее востребованности у зрителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Росатоме» отреагировали на задержание своего топ-менеджера за финансирование ВСУ

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Прибывшую из Грузии женщину задержали в Москве из-за крупной суммы валюты

    Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

    Китайские автогиганты заметно повысили цены на свои машины в России

    Россиян предупредили о последствиях для здоровья глаз купаний в проруби на Крещение

    Раскрыты планы НАТО в Гренландии

    Трое наблюдавших за российскими военными граждан попали под следствие

    Передачу Трампу Нобелевской премии мира назвали жалким поступком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok