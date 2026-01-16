Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности

Критик Соседов: Зрители не простят Ларису Долину после скандала с квартирой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что зрители не простят народную артистку России Ларису Долину после скандала с квартирой. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Собеседник издания отметил, что когда-то Долина была хорошей вокалисткой, но теперь стала «тираном в юбке». «Россияне никогда не смогут ее принять, потому что наш народ помнит подлость», — считает Соседов.

По мнению критика, концерты исполнительницы будут отменять, хотя сама Долина убеждена, что через несколько месяцев ситуация нормализуется. «Людей настолько возмутила история с квартирой, что я даже не знаю, какими добрыми делами она будет отмывать свою репутацию», — добавил Соседов.

Ранее сообщалось, что концерты Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях оказались под угрозой срыва из-за низкого спроса. По словам организаторов, им удалось реализовать менее 10 процентов билетов. По данным Mash, до скандала с продажей квартиры Долина собирала полные залы в российских городах, однако поведение певицы сказалось на ее востребованности у зрителей.