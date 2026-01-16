Реклама

10:41, 16 января 2026

Долиной вручат премию

Лариса Долина стала лауреатом 30-й церемонии «Золотой Граммофон»
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в числе лауреатов 30-й премии «Золотой Граммофон». Об этом сообщил телеканал НТВ, который покажет церемонию вручения премии 17 января.

В число победителей вошли исполнители, чьи песни были популярными в 2025 году и хотя бы один раз возглавили хит-парад «Золотой Граммофон». Помимо Долиной, среди лауреатов церемонии оказались Анна Asti, Александр Панайотов, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Григорий Лепс, Дима Билан, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Николай Басков, Татьяна Куртукова и другие артисты.

Ранее сообщалось, что концерты Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях оказались под угрозой срыва из-за низкого спроса. По словам организаторов, им удалось реализовать менее 10 процентов билетов. Отмечалось, что до скандала с продажей квартиры Долина собирала полные залы в российских городах, однако поведение певицы сказалось на ее востребованности среди зрителей.

    
