Экс-премьер Украины прокомментировал скандал с Тимошенко

Экс-премьер Украины Азаров не удивился обвинениям НАБУ в адрес Тимошенко

Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко всегда была вовлечена в коррупционные схемы. Таким образом скандал с Тимошенко РИА Новости прокомментировал экс-премьер Украины Николай Азаров.

«То, что она сейчас попала в поле зрения, абсолютно не удивительно... У них сейчас в расследовании находятся депутаты самых разных фракций, поэтому я тут какого-то избирательного подхода не вижу», — высказался он.

При этом Азаров отметил, что после возвращения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Белый дом Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) активизировали свою деятельность.

Ранее Тимошенко заявила, что ее счета в украинских банках заблокировали. По ее словам, из-за этого она не может внести за себя залог по «откровенно заказному политическому делу». Она отметила, что ей ограничили доступ к средствам до решения суда, назвав произошедшее «сюром».