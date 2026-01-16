Реклама

Экс-премьер Украины прокомментировал скандал с Тимошенко

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Seleznev Pavel / Globallookpress

Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко всегда была вовлечена в коррупционные схемы. Таким образом скандал с Тимошенко РИА Новости прокомментировал экс-премьер Украины Николай Азаров.

«То, что она сейчас попала в поле зрения, абсолютно не удивительно... У них сейчас в расследовании находятся депутаты самых разных фракций, поэтому я тут какого-то избирательного подхода не вижу», — высказался он.

При этом Азаров отметил, что после возвращения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Белый дом Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) активизировали свою деятельность.

Ранее Тимошенко заявила, что ее счета в украинских банках заблокировали. По ее словам, из-за этого она не может внести за себя залог по «откровенно заказному политическому делу». Она отметила, что ей ограничили доступ к средствам до решения суда, назвав произошедшее «сюром».

