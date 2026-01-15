Тимошенко заблокировали счета

Тимошенко заявила о блокировке ее счетов в украинских банках

Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее счета в украинских банках заблокировали. Об этом она сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Тимошенко, из-за этого она не может внести за себя залог по «откровенно заказному политическому делу». Она отметила, что ей ограничили доступ к средствам до решения суда, назвав произошедшее «сюром».

Вечером 13 января силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Поводом для этого стало подозрение политика в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах.

На следующий день Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи попытки подкупа неназванного депутата Рады. На них собеседник с женским голосом, который приписывают Тимошенко, предлагает 10 тысяч долларов за покупку голосов по конкретным законопроектам.

Тимошенко отвергла обвинения в коррупции, заявив, что намерена доказать в суде их беспочвенность.