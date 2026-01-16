Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 16 января 2026Россия

Эксперт заявил о способности США добраться до военных секретов России в Венесуэле

Военный эксперт Михайлов: США могут добраться до военных секретов РФ в Венесуэле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

США могут добраться до военных секретов России в Венесуэле, если получат доступ к российскому оружию, находившемуся на вооружении у армии южноамериканской республики. Об этом заявил «Царьграду» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он отметил, что Венесуэла неоднократно демонстрировала на парадах модернизированные комплексы «Печора», истребители Су-30, а также радары производства «Алмаз-Антей». При этом Михайлов подчеркнул, что самые большие военные секреты спрятаны очень надежно.

«Надо понимать: неслучайно за рубеж поставляются именно экспортные версии наших комплексов. То есть мы самые большие военные секреты никому не продаем. Да, систему С-400 поставили нескольким государствам. А систему С-500 пока никому не продаем», — сказал эксперт. Он объяснил, что возможности экспортных версий несколько ниже с военно-технической точки зрения, чем возможности тех вооружений, которые есть непосредственно у российской армии.

По словам Михайлова, если «предатели в венесуэльских элитах сохранят влияние и будут обеспечивать присутствие в стране американских военных консультантов», то некоторые русские оружейные наработки действительно могут быть раскрыты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла приобрела иностранное наступательное оружие, угрожающее интересам и безопасности США. По его словам, оно использовалось 2 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Росатоме» отреагировали на задержание своего топ-менеджера за финансирование ВСУ

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Прибывшую из Грузии женщину задержали в Москве из-за крупной суммы валюты

    Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

    Китайские автогиганты заметно повысили цены на свои машины в России

    Россиян предупредили о последствиях для здоровья глаз купаний в проруби на Крещение

    Раскрыты планы НАТО в Гренландии

    Трое наблюдавших за российскими военными граждан попали под следствие

    Передачу Трампу Нобелевской премии мира назвали жалким поступком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok