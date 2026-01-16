Эксперт заявил о способности США добраться до военных секретов России в Венесуэле

Военный эксперт Михайлов: США могут добраться до военных секретов РФ в Венесуэле

США могут добраться до военных секретов России в Венесуэле, если получат доступ к российскому оружию, находившемуся на вооружении у армии южноамериканской республики. Об этом заявил «Царьграду» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он отметил, что Венесуэла неоднократно демонстрировала на парадах модернизированные комплексы «Печора», истребители Су-30, а также радары производства «Алмаз-Антей». При этом Михайлов подчеркнул, что самые большие военные секреты спрятаны очень надежно.

«Надо понимать: неслучайно за рубеж поставляются именно экспортные версии наших комплексов. То есть мы самые большие военные секреты никому не продаем. Да, систему С-400 поставили нескольким государствам. А систему С-500 пока никому не продаем», — сказал эксперт. Он объяснил, что возможности экспортных версий несколько ниже с военно-технической точки зрения, чем возможности тех вооружений, которые есть непосредственно у российской армии.

По словам Михайлова, если «предатели в венесуэльских элитах сохранят влияние и будут обеспечивать присутствие в стране американских военных консультантов», то некоторые русские оружейные наработки действительно могут быть раскрыты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла приобрела иностранное наступательное оружие, угрожающее интересам и безопасности США. По его словам, оно использовалось 2 января.

