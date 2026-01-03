Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:13, 3 января 2026Мир

Трамп рассказал об угрожающем США иностранном оружии Венесуэлы

Трамп: Венесуэла приобрела угрожающее иностранное оружие
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Венесуэла приобрела иностранное наступательное оружие, угрожающее интересам и безопасности США. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Под руководством теперь свергнутого диктатора Мадуро Венесуэла все чаще принимала иностранных противников в нашем регионе и приобрела угрожающее наступательное оружие, которое могло представлять опасность для интересов и безопасности США», — заявил лидер США.

Он добавил, что Венесуэла якобы использовала это оружие в пятницу, 2 января.

В ходе пресс-конференции Трамп рассказал, что операция в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, все военные возможности Венесуэлы оказались безрезультатными, когда американские военные вместе с правоохранительными органами США успешно захватили Мадуро среди ночи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил влияние атаки на Венесуэлу на отношения России и США

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Трамп назвал бардаком ситуацию на Украине

    Трамп рассказал о разговоре Рубио и вице-президента Венесуэлы после захвата Мадуро

    Трамп заявил об отсутствии страха перед Путиным

    Трамп после захвата Мадуро выступил с предостережением президенту еще одной страны

    Трамп назвал Венесуэлу мертвой страной

    В Пентагоне рассказали о полученном в ходе атаки на Венесуэлу войсками США ущербе

    Трамп запостил видео ударов по Венесуэле под культовую антивоенную песню

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok