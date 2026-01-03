Трамп рассказал об угрожающем США иностранном оружии Венесуэлы

Трамп: Венесуэла приобрела угрожающее иностранное оружие

Венесуэла приобрела иностранное наступательное оружие, угрожающее интересам и безопасности США. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Под руководством теперь свергнутого диктатора Мадуро Венесуэла все чаще принимала иностранных противников в нашем регионе и приобрела угрожающее наступательное оружие, которое могло представлять опасность для интересов и безопасности США», — заявил лидер США.

Он добавил, что Венесуэла якобы использовала это оружие в пятницу, 2 января.

В ходе пресс-конференции Трамп рассказал, что операция в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, все военные возможности Венесуэлы оказались безрезультатными, когда американские военные вместе с правоохранительными органами США успешно захватили Мадуро среди ночи.