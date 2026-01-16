Популярного блогера нашли без признаков жизни после странного поста

Мексиканского блогера Валадеза нашли без признаков жизни в его грузовике

Фото: Isaac Efrain Valadez / Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Популярного мексиканского блогера Исаака Эфраина Валадеза, выкладывавшего видео о поездках по стране, нашли без признаков жизни. Незадолго до этого он опубликовал странный пост в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), сообщает People.

44-летнего блогера обнаружили в его грузовике утром 10 января. По предварительной информации, он стал жертвой вооруженного нападения: в него выстрелили по меньшей мере семь раз.

Отмечается, что вечером 9 января Валадез опубликовал пост, в котором заявил, что его предстоящая поездка на грузовике, возможно, будет последней.

Валадез — популярный в Мексике блогер, который в Facebook публиковал видео, посвященные работе курьером. На его аккаунт были подписаны 164 тысячи человек.