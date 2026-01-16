Реклама

23:26, 16 января 2026Россия

Губернатор российского региона назвал причину отсутствия тепла в 280 МКД

Балицкий: Проблемы с энергоснабжением в Бердянске оставили без тепла 280 МКД
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В городе Бердянске Запорожской области из-за вывода из строя системы энергоснабжения остановлены котельные. Без тепла остались 280 многоквартирных домов (МКД). Об этом рассказал в своем официальном Telegram-канале губернатор области Евгений Балицкий.

Четыре аварийные бригады круглосуточно ведут работы по восстановлению теплоснабжения.

«Чтобы не допустить размораживания системы отопления, ведутся работы по спуску теплоносителя из системы и осуществляется мониторинг температурного режима подвальных и чердачных помещений», — пояснил Балицкий.

Отопление в домах будет запущено только после того, как удастся стабилизировать ситуацию с электроснабжением и запустить котельные.

Ранее Евгений Балицкий рассказал о том, что без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения в Бердянском округе остались почти 37 тысяч абонентов.

