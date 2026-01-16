Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:35, 16 января 2026Россия

Десятки тысяч людей остались без света в Запорожской области

Балицкий: Почти 37 тысяч человек остались без света в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anne Nygård / Unsplash

Почти 37 тысяч абонентов остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения в Бердянском округе Запорожской области. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, без света остались 36 988 абонентов. Энергетики проводят работы по подключению абонентов по резервной линии.

Ранее сообщалось, что в деревне Малиновке под Челябинском и одноименном садовом товариществе отключили электричество в 30-градусный мороз. Сообщалось, что электроснабжение в населенном пункте приостановили из-за аварии на сетях — поврежден участок линии электропередачи, который проходит под автодорогой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Трамп рассказал о еженедельных разговорах с одним важным человеком

    Опубликованы кадры эвакуации из Венесуэлы лидера оппозиции Мачадо

    Десятки тысяч людей остались без света в Запорожской области

    Путин заявил о революции в сфере транспорта

    Залужный высказался о замороженных российских активах

    Путин и Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро

    Путин заявил об отставании России по автономному транспорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok