Десятки тысяч людей остались без света в Запорожской области

Балицкий: Почти 37 тысяч человек остались без света в Запорожской области

Почти 37 тысяч абонентов остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения в Бердянском округе Запорожской области. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, без света остались 36 988 абонентов. Энергетики проводят работы по подключению абонентов по резервной линии.

