Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:47, 16 января 2026Экономика

Российская деревня осталась без света в 30-градусный мороз

Деревня Малиновка осталась без света на сутки в 30-градусный мороз
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Осторожно новости»

В деревне Малиновке под Челябинском и одноименном садовом товариществе отключили электричество в 30-градусный мороз. О ситуации пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Электроснабжение в населенном пункте приостановили из-за аварии на сетях — поврежден участок линии электропередачи, который проходит под автодорогой. Подачу ресурса отключили днем в четверг, 15 января. Вернуть свет обещали уже к 11 часам вечера, тогда же коммунальщики отчитались о восстановлении электричества у 90 процентов потребителей.

Резервные генераторы действительно доставили в деревню. Тем не менее, по словам жителей Малиновки, оборудование так и осталось стоять на дороге неподключенным. Тем временем из-за отсутствия резервной генерации новые сети начинают гореть. В квартирах температура приближается к нулевой отметке, а на улице стоит 30-градусный мороз, возмущаются местные жители. Подобные поломки, по их признанию, происходят в деревне каждую зиму, летом же электричество отключают на регулярной основе.

Ранее из-за поломки на котельной отопления и горячей воды лишились жители поселка Новый Ургал в Хабаровском крае. Столбики термометров в то же время держались на отметке минус 37 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Девушка из Ингушетии сбежала из дома и оказалась в Москве. Она заявила в полицию об изнасиловании и просит госзащиты

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Звезда фильма «Один дома» лишился работы из-за склонения к проституции

    Тимошенко ответила на обвинения в коррупции фразой «это было на кофе, чай, печенье»

    Мать ополчилась на двух сыновей из-за фермы «Телепузиков»

    Харламов поругался с популярным комиком на шоу и ушел из студии

    На Солнце образовалась крупная корональная дыра необычной формы

    Машина бывшего вице-президента «Росгосстраха» сгорела в центре Москвы

    Кисть россиянки перестала двигаться после столкновения с компанией на катке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok