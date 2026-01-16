Российская деревня осталась без света в 30-градусный мороз

Деревня Малиновка осталась без света на сутки в 30-градусный мороз

В деревне Малиновке под Челябинском и одноименном садовом товариществе отключили электричество в 30-градусный мороз. О ситуации пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Электроснабжение в населенном пункте приостановили из-за аварии на сетях — поврежден участок линии электропередачи, который проходит под автодорогой. Подачу ресурса отключили днем в четверг, 15 января. Вернуть свет обещали уже к 11 часам вечера, тогда же коммунальщики отчитались о восстановлении электричества у 90 процентов потребителей.

Резервные генераторы действительно доставили в деревню. Тем не менее, по словам жителей Малиновки, оборудование так и осталось стоять на дороге неподключенным. Тем временем из-за отсутствия резервной генерации новые сети начинают гореть. В квартирах температура приближается к нулевой отметке, а на улице стоит 30-градусный мороз, возмущаются местные жители. Подобные поломки, по их признанию, происходят в деревне каждую зиму, летом же электричество отключают на регулярной основе.

Ранее из-за поломки на котельной отопления и горячей воды лишились жители поселка Новый Ургал в Хабаровском крае. Столбики термометров в то же время держались на отметке минус 37 градусов.