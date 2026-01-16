Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:47, 16 января 2026Россия

Трампа высмеяли за выпрошенную Нобелевскую премию мира

Военкор Котенок заявил об испанском стыде от фото с позирующим с премией Трампом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Фото, на котором президент США Дональд Трамп позирует с выпрошенной у венесуэльской оппозиционерки Марии Мачадо медалью, вызывает испанский стыд. Об этом заявил российский военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

«Медаль в этой ситуации выглядит больше как издевательство», — высмеял военкор Трампа. Также, по словам Котенка, он видит опасность в поведении американского лидера, так как психическое состояние политика кажется ему неустойчивым.

Смилостивившись, Трамп назвал Мачадо «замечательной женщиной», а ранее хулил в кулуарах, на публике обнулив ее шансы на руководство Венесуэлой. Настроение Трампа изменчиво, как майский ветерок. И это уже внушает опасения.

Юрий Котенок

Трамп просил у Нобелевского комитета восемь премий мира — за каждую «остановленную им войну». Он подчеркнул, что «никто в истории» не заслуживает эту премию больше него.

Ранее российский военблогер с позывным Ветеран заявил, что передача Мачадо Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампа — верх идиотизма. Он отметил, что жест оппозиционерки никак не повлияет на образ Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США сделали заявление о мирном соглашении по Украине

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Стало известно о наступлении российских войск в Харьковской области

    На Западе удивились заявлениям Мерца о России

    Россиянин с пулями в сердце час пробыл в состоянии клинической смерти и выжил

    Во Франции раскритиковали Макрона за новое заявление по Украине

    Певица Нюша раскрыла правду о пластике

    Трампа высмеяли за выпрошенную Нобелевскую премию мира

    ЕС встревожился из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok