Военкор Котенок заявил об испанском стыде от фото с позирующим с премией Трампом

Фото, на котором президент США Дональд Трамп позирует с выпрошенной у венесуэльской оппозиционерки Марии Мачадо медалью, вызывает испанский стыд. Об этом заявил российский военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

«Медаль в этой ситуации выглядит больше как издевательство», — высмеял военкор Трампа. Также, по словам Котенка, он видит опасность в поведении американского лидера, так как психическое состояние политика кажется ему неустойчивым.

Смилостивившись, Трамп назвал Мачадо «замечательной женщиной», а ранее хулил в кулуарах, на публике обнулив ее шансы на руководство Венесуэлой. Настроение Трампа изменчиво, как майский ветерок. И это уже внушает опасения. Юрий Котенок

Трамп просил у Нобелевского комитета восемь премий мира — за каждую «остановленную им войну». Он подчеркнул, что «никто в истории» не заслуживает эту премию больше него.

Ранее российский военблогер с позывным Ветеран заявил, что передача Мачадо Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампа — верх идиотизма. Он отметил, что жест оппозиционерки никак не повлияет на образ Трампа.