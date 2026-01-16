Военблогер Ветеран назвал идиотизмом передачу Трампу Нобелевской премии мира

Передача венесуэльской оппозиционеркой Марией Мачадо Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампа — верх идиотизма. Так ситуацию назвал российский военблогер с позывным Ветеран, автор канала «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА» в Telegram.

По словам автора публикации, жест Мачадо никак не повлияет на образ Трампа. Также он напомнил, что Нобелевский комитет заявлял о невозможности передачи премии. «Мачадо, которую не воспринимают серьезней, чем просто какую-то туземную "оппозиционерку", просто польстила старому невменяемому идиоту», — жестко отреагировал на ситуацию с Трампом и Нобелевской премией мира Ветеран.

При нем заполыхали все конфликты, которые только могли в мире, а в дальнейшем заполыхает еще больше военблогер Ветеран

Трамп неоднократно намекал на желание получить Нобелевскую премию, однако в 2025 году он не смог добиться признания. После этого американский лидер сменил риторику и стал в открытую говорить о своих заслугах. В частности, он раскритиковал организаторов за «неправильный» выбор.