Россия
08:59, 16 января 2026Россия

В России жестко отреагировали на передачу Трампу Нобелевской премии мира

Военблогер Ветеран назвал идиотизмом передачу Трампу Нобелевской премии мира
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Daniel Torok / The White House / Reuters

Передача венесуэльской оппозиционеркой Марией Мачадо Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампа — верх идиотизма. Так ситуацию назвал российский военблогер с позывным Ветеран, автор канала «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА» в Telegram.

По словам автора публикации, жест Мачадо никак не повлияет на образ Трампа. Также он напомнил, что Нобелевский комитет заявлял о невозможности передачи премии. «Мачадо, которую не воспринимают серьезней, чем просто какую-то туземную "оппозиционерку", просто польстила старому невменяемому идиоту», — жестко отреагировал на ситуацию с Трампом и Нобелевской премией мира Ветеран.

При нем заполыхали все конфликты, которые только могли в мире, а в дальнейшем заполыхает еще больше

военблогер Ветеран

Трамп неоднократно намекал на желание получить Нобелевскую премию, однако в 2025 году он не смог добиться признания. После этого американский лидер сменил риторику и стал в открытую говорить о своих заслугах. В частности, он раскритиковал организаторов за «неправильный» выбор.

