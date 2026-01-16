Реклама

17:02, 16 января 2026

Пума растерзала человека впервые за 26 лет

В американском штате Колорадо пума убила человека впервые с 1999 года
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rick Wilking / Reuters

В американском штате Колорадо впервые за 26 лет пума растерзала человека. Об этом сообщает The Longmont Leader.

46-летняя Кристен Ковач отправилась в поход по туристической тропе 1 января и не вернулась. Позже ее обнаружили без признаков жизни. Помочь женщине было невозможно. Судмедэксперты пришли к выводу, что ее удушил дикий зверь. В итоге было установлено, что на Ковач напала пума.

В районе, где обнаружили женщину, замечены три пумы. Двоих хищников — самку и самца — удалось ликвидировать. На лапах самца эксперты обнаружили человеческую ДНК. В Управлении по охране дикой природы Колорадо заявили, что решение об устранении животных было тяжелым, однако сотрудники организации должны были обеспечить безопасность людей, гуляющих по туристической тропе.

Ковач стала первым человеком в Колорадо за 26 лет, которого растерзали пумы. До этого в штате с 1990 года было зафиксировано четыре подобных случая. Последний произошел в 1999 году. В Управлении по охране дикой природы Колорадо заявили, что в штате обитает около четырех тысяч пум. Они крайне редко нападают на людей, однако с октября 2025 года было уже пять подобных случаев.

Ранее сообщалось, что в Индии школьница стала жертвой тигра. Хищник набросился на 14-летнюю девочку, которая работала в поле.

