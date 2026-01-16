Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:15, 16 января 2026Мир

Иран срочно предупредил союзников об ответном ударе при атаке США

WSJ: Трампа попытались переубедить в решении по Ирану
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Президента США Дональда Трампа заставили усомниться в том, что атака на Иран приведет к краху режима. Наоборот, его попытались убедить в том, что удары Вашингтона спровоцируют конфликт большего масштаба, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, Соединенным Штатам необходимо будет больше военной мощи на Ближнем Востоке, чтобы нанести крупномасштабный удар и защитить своих военных в регионе, а также оборонить союзников, таких как Израиль.

Как уверяют госслужащие, небольшие штурмовые операции могли бы сыграть на поднятии морального духа участников протеста, но в итоге не повлиять на исход событий. При этом глава Белого дома еще не принял финального решения против Тегерана, однако запросил размещение военных сил, если все же прикажет нанести массированный удар по Исламской Республике.

Уточняется, что Трамп может поручить Пентагону направить авианосную группу USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Дипломаты отмечают, что иранские чиновники уже предупредили Турцию, ОАЭ и Оман о том, что при нападении Иран ударит по базам США в регионе.

Самой вероятной целью возможной ответной атаки станет военная база в Катаре. Именно по ней Тегераном были нанесены удары в июне прошлого года, когда Вашингтон атаковал ядерные объекты Ирана. США решили обезопасить военных и уже вывели оттуда часть войск.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США направили войска на Ближний Восток для возможного удара по Ирану. До этого официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что Трамп вместе со своей командой пристально наблюдают за происходящим в Иране на фоне масштабных протестов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хочет превратить Арктику в прозрачный аквариум». Почему Трамп пугает НАТО российской угрозой и зачем ему нужна Гренландия?

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В России высмеяли планы НАТО защитить Гренландию от Трампа

    Названы четыре кандидата на смену Эрдогану

    На Западе отреагировали на обвинение Трампа в адрес Зеленского

    В США заявили о шоке после удара «Орешника»

    Иран срочно предупредил союзников об ответном ударе при атаке США

    Трампу подарили Нобелевскую премию мира

    В США захотели вернуть долги царской России на сотни миллиардов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok