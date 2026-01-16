Издевавшегося над украинцем сотрудника ТЦК отправили на фронт

Сотрудника ТЦК отправили на фронт после того, как он избил мобилизованного

Сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), который издевался над гражданским в служебном автомобиле, отправили на фронт. Об этом сообщает Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Мужчина был оштрафован спецпрокуратурой в сфере обороны Западного региона после того, как он избил и оскорбил мобилизованного в машине. Военком снимал все происходящее на камеру. Для дальнейшего прохождения службы он был переведен в боевую бригаду на фронт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский захотел провести масштабные изменения в процессе мобилизации. По словам президента, по итогам встречи с новым министром обороны Михаилом Федоровым, ему необходимо будет предложить решение накопившихся с территориальными центрами комплектования проблем.