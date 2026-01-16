Реклама

23:44, 16 января 2026

Издевавшегося над украинцем сотрудника ТЦК отправили на фронт

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), который издевался над гражданским в служебном автомобиле, отправили на фронт. Об этом сообщает Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Мужчина был оштрафован спецпрокуратурой в сфере обороны Западного региона после того, как он избил и оскорбил мобилизованного в машине. Военком снимал все происходящее на камеру. Для дальнейшего прохождения службы он был переведен в боевую бригаду на фронт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский захотел провести масштабные изменения в процессе мобилизации. По словам президента, по итогам встречи с новым министром обороны Михаилом Федоровым, ему необходимо будет предложить решение накопившихся с территориальными центрами комплектования проблем.

