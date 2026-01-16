Реклама

13:17, 16 января 2026

Кремль высказался о названных судом ФРГ заказчиках диверсий на «Северных потоках»

Песков: Заявление суда ФРГ по «Северным потокам» сделано в стиле «хайли лайкли»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фото: Danish Defence Command/ Forsvaret Ritzau Scanpix/ / Reuters

Постановление Федерального суда Германии по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» сделано в стиле «хайли лайкли». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Я не соглашусь с тем, что это, с одной стороны, четко и, с другой стороны, туманно. Это все, знаете, стиль "хайли лайкли", с высокой долей вероятности. Поэтому я не знаю, насколько вердикт суда может содержать такие формулировки», — указал представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что виновный в подрывах «Северных потоков» уже хорошо известен.

Выражение «хайли лайкли» стало популярным в России после выступления бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в 2018 году, когда она обвинила Россию в причастности к отравлению семьи Скрипалей. После этого выражение стало использоваться для обозначения безосновательных обвинений, в основном в ироническом ключе.

Ранее Федеральный суд Германии посчитал, что заказчиком диверсий на газопроводах «Северный поток» с «высокой долей вероятности» является иностранное государство, в частности Украина. Также инстанция приняла решение оставить подозреваемого украинца Сергея Кузнецова под стражей.

