Силовые структуры
10:01, 16 января 2026Силовые структуры

Криминальный авторитет из 90-х ответит за расправу над депутатом Госдумы

В Петербурге пройдет суд над авторитетом Кулибабой за убийство депутата
Варвара Митина (редактор)

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Криминальному авторитету из 1990-х годов, бывшему президенту Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимиру Кулибабе предъявили обвинение в расправе над депутатом Госдумы I созыва Марком Горячевым. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с Кулибабой в преступлении обвиняют бывшего помощника заместителя министра МВД Дмитрия Скворцова, объявленного в международный розыск. Дело будет направлено в суд в 2026 году.

По версии следствия, преступление было совершено в марте 1997 года. Горячев, взявший в долг крупную сумму под поручительство авторитета Константина Яковлева (Кости Могилы), был похищен на Торжковском рынке. Затем его увезли на дачу Кулибабы в Выборгском районе Ленобласти, где расправились, а тело, обезглавленное и без кистей рук, утопили в Финском заливе. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым.

В марте 2025 года Кулибабу приговорили к 10 годам за две расправы и еще одно покушение.

