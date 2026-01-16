Реклама

Россия
09:55, 16 января 2026Россия

Лишившийся ноги на СВО боец заявил о попытке отобрать у него жилье по «схеме Долиной»

Вологодский боец СВО заявил о попытке отобрать у него жилье по «схеме Долиной»
Майя Назарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Боец из Вологодской области, лишившийся ноги и руки на специальной военной операции (СВО), заявил о попытке отобрать у него квартиру по «схеме Долиной». Россиянин в видеообращении изложил, что приобрел жилье у пенсионерки, которая впоследствии рассказала о давлении мошенников в момент заключения сделки. Кадры с ветераном опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На ролике 23-летний бывший военный без конечностей рассказывает, что может потерять жилье. Он призывает власти отреагировать на ситуацию.

Как утверждает Baza, россиянин захотел купить квартиру с подходящей под его нужды планировкой. Поскольку сам он лечится в госпитале, то попросил заняться поиском жилья мать. Ей же он передал все полученные соцвыплаты. Женщине понравилась трехкомнатная квартира за 2,5 миллиона, которую продавала пенсионерка.

Сделка прошла успешно, и мать ветерана передала деньги продавцу. Старушка пообещала съехать и сняться с регистрации в течение двух недель. Однако вместо этого пошла в полицию и рассказала, что продала недвижимость под влиянием мошенников. Сейчас через суд она пытается признать сделку недействительной.

Бывший военный переживает, что как только реабилитация закончится, его выставят на улицу.

Ранее сообщалось, что в Туле жену бойца спецоперации захотели принудительно выселить из ветхого жилья.

