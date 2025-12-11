Реклама

18:51, 11 декабря 2025Экономика

Жену бойца СВО захотели выгнать из ветхого жилья

В Туле жену бойца СВО принудительно выселят из ветхого жилья
Александра Качан (Редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Туле жену бойца специальной военной операции (СВО) захотели принудительно выселить из ветхого жилья. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Супруга участника СВО Алина Чудинова проживает в доме, который давно признали аварийным. Недавно семья получила извещение о том, что стоит в очереди на расселение по программе губернатора, однако жилищный сертификат или другую поддержку семья не получила.

«Я так понимаю, у администрации свои представления о том, как бороться с ветхим жильем и его жильцами», — отметила россиянка.

Ранее в Азове Ростовской области матери павшего бойца СВО отказали в уборке мусора на кладбище. Женщина трижды обращалась к сотрудникам коммунальной службы с просьбой помочь, однако безрезультатно.

