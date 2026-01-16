Мать ополчилась на двух сыновей из-за фермы «Телепузиков»

Семья, владеющая фермой «Телепузиков», погрязла в судебных тяжбах

В Великобритании разгорелся масштабный семейный конфликт вокруг популярной фермы и магазина, который когда-то был съемочной площадкой для культового детского шоу «Телепузики». Об этом сообщает Daily Mail.

86-летняя Джун Маршалл вместе с дочерью Шэрон подали судебный иск против сыновей, требуя ликвидировать семейное партнерство и продать земельный участок стоимостью 6,6 миллиона фунтов стерлингов (около 696 миллионов рублей). Братья Гэри и Дин, напротив, хотят сохранить бизнес, который их отец Питер основал в 1970-х годах. С тех пор он вырос с небольшого участка площадью около гектара до огромного комплекса с рестораном и садовым центром площадью 80 гектаров.

Мать и дочь ополчились на братьев после смерти основателя фермы в 2017 году. Тяжбы, в которых погрязли родственники, уже обошлись им более чем в 200 тысяч фунтов стерлингов (около 21 миллиона рублей). Эти деньги были потрачены на судебные издержки. Маршаллы, коллективно владеющие фермой, не могут договориться о том, было ли партнерство автоматически остановлено после кончины Питера Маршалла.

В январе судья Джон Линвуд отказал братьям в пересмотре их прежних юридических признаний и призвал стороны найти досудебное решение, чтобы избежать дальнейших затрат. Дело рассмотрят в суде в ближайшее время, если семья не достигнет мирового соглашения.

